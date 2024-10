Ohne Führerschein und mit Drogen unterwegs - Verkehrsunfall

Nr. 2057

Gestern Mittag wurden Polizeikräfte zu einem Verkehrsunfall in Marienfelde alarmiert. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit einem Roller den Gehweg der Hildburghauser Straße und stieß, als er auf die Fahrbahn zurückfahren wollte, mit einem Auto zusammen. Der 37-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich am Kopf. Beim Sturz fiel seine Umhängetasche ebenfalls zu Boden, aus der mehrere Tüten mit mutmaßlichem Kokain und Marihuana sowie ein Messer herausfielen. Bei der Klärung des Sachverhalts stellten die eingesetzten Kräfte des zuständigen Polizeiabschnitts zudem noch fest, dass der 37-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde. Da zudem der Verdacht bestand, dass er die Drogen nicht nur transportiert, sondern zuvor auch selbst konsumiert hatte, wurde ihm auch Blut abgenommen. Anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.