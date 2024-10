Zwölfjährige vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2058

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach der zwölfjährigen Ghazal SHIKHMOUS. Zuletzt hatte sich das Mädchen am 7. Oktober 2024 mit einigen Freunden am Wilhelmsruher Damm im Märkischen Viertel getroffen. Gegen 18 Uhr verließ sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Ghazal befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und könnte selbstgefährdende Gedanken haben.

circa 1,50 m groß

schlanke Statur

dunkle, schulterlange Haare (Haare nun kürzer, nicht so lang wie auf dem Bild)

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat Ghazal seit dem 7.Oktober 2024 gesehen?

Wer kann andere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten richten Sie Ihre Hinweise bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.