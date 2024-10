Gefährliche Körperverletzung nach Christopher Street Day - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2055

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Berlin nach einer gefährlichen Körperverletzung nach zwei Männern. Die bislang Unbekannten sollen nach den Feierlichkeiten zum Christopher Street Day am Sonntag, den 28. Juli 2024, gegen 0.30 Uhr in einer Zwischenebene des U-Bahnhofs Brandenburger Tor einen 24-Jährigen erst homophob beleidigt und anschließend angegriffen haben. Hierdurch stürzte der Angegriffene zu Boden und erlitt unter anderem starke Schmerzen am Kiefer. Des Weiteren versuchten die Tatverdächtigen, auch den 24-jährigen Begleiter des Geschädigten körperlich anzugreifen.