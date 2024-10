Nr. 2054

Gestern Vormittag wurde ein Passant in Charlottenburg auf Farbschmierereien aufmerksam. Gegen 11 Uhr bemerkte der Mann zwei Dreiecke in roter Farbe auf den in der Meinekestraße angebrachten Gedenktafeln und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte veranlassten die Unkenntlichmachung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernahm die Ermittlungen.