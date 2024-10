Mann nach sexueller Belästigung eines Kindes gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2053

Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei Berlin nach einem Mann, der im dringenden Verdacht steht, ein Kind sexuell belästigt zu haben. Der Mann soll am Samstag, den 13. April 2024 zwischen 12.50 Uhr und 13.10 Uhr im BVG-Bus der Linie X76 in Höhe des U-Bahnhofs Alt-Mariendorf in 12107 Berlin dem Mädchen mehrfach mit der Hand über den bedeckten Oberschenkel gerieben, sie umarmt und am Oberkörper berührt haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

• Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

• Wer kennt den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen?

• Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder dem Tatverdächtigen machen?

Hinweise richten Sie bitte an das Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-913455, per E-Mail , an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.