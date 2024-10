Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Nr. 2051

Gestern Abend kam es in Altglienicke zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Autos beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit einem Renault die Wegedornstraße in Richtung Ortolfstraße. Gemäß Zeugenangaben soll er an der Kreuzung zur Ortolfstraße ein Stoppschild missachtet haben. Im Anschluss daran stieß er mit einem Laster zusammen, der die Ortolfstraße in Richtung Peenestraße befuhr. Durch den Zusammenstoß prallte der Wagen des 39-Jährigen gegen ein geparktes Auto, das wiederum durch die Wucht des Aufpralls zudem gegen ein weiteres, davor geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Der 39-Jährige erlitt Schmerzen am Kopf sowie am Bauch und wurde von Rettungskräften zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).