Verkehrsunfall nach Flucht vor der Polizei

Nr. 2050

In der vergangenen Nacht flüchtete ein Mann in Staaken vor der Polizei und verursachte einen Verkehrsunfall. Gegen 2.30 Uhr wollten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 im Blasewitzer Ring ein Fahrzeug verkehrsrechtlich überprüfen. Nachdem sie das Auto, einen Opel, angehalten hatten, wurde der Fahrzeugführer aufgefordert, den Motor abzustellen und den Schlüssel herauszuziehen. Da der bereits polizeibekannte, 27-jährige Mann darauf nicht reagierte, versuchte einer der eingesetzten Beamten, den Fahrzeugschlüssel selbst herauszuziehen. Der Fahrer gab daraufhin unvermittelt Gas und fuhr auf die Heerstraße in Richtung Wilhelmstraße. Der Polizist wurde dabei am Arm verletzt, verblieb jedoch im Dienst. Die Einsatzkräfte folgten dem davonfahrenden Auto mit Martinshorn und Blaulicht. Kurz vor der Fahremundstraße sprangen plötzlich der Fahrer und weitere drei Fahrzeuginsassen aus dem noch fahrenden Wagen und flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Das Fahrzeug rollte weiter über die Gegenfahrbahn auf die andere Straßenseite und prallte gegen einen Poller an der Einfahrt des dort ansässigen Autohauses. Bei der Verfolgung gelang es der Funkwagenbesatzung, den Beifahrer zu ergreifen. Da dieser Verletzungen im Gesicht aufwies, wurde ein Rettungswagen alarmiert, dessen Besatzung den Mann ambulant am Ort behandelte. Die restlichen Mitfahrenden entkamen. Da der Verdacht bestand, dass der Beifahrer vom Fahrzeugführer Drogen gekauft hatte, wurden der Wagen und die Wohnung des Autofahrers auf richterliche Anordnung hin durchsucht. In dem Auto fanden die Einsatzkräfte ein Handy und einen USB-Stick, die sie als Beweismittel beschlagnahmten. Außerdem stellten sie fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Auto gehörten. Der Wagen wurde beschlagnahmt und auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Die Durchsuchung in der Wohnung verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung übernahm das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).