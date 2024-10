Vater und Kleinkind angegriffen

Nr. 2048

Gestern Nachmittag wurden ein Mann und sein Kind in Schöneweide mit Pfefferspray angegriffen. Gegen 16.30 Uhr beobachtete der 38-Jährige wie ein ihm nicht bekannter Mann Aufkleber mit politischem Inhalt an einem Baum am Segelflieger Damm anbrachte. Den Unbekannten darauf angesprochen, sprühte dieser unvermittelt Pfefferspray in die Gesichter des 38-Jährigen sowie seines zweijährigen Sohnes. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Alarmierte Rettungskräfte versorgten Vater und Kind ambulant in einem Rettungswagen. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.