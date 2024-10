Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus einem Fahrzeug

Nr. 2047

In der vergangenen Nacht nahmen Kräfte des Polizeiabschnitts 17 in Wedding einen Mann nach einem versuchten Diebstahl fest. Gegen 2.45 Uhr beobachtete ein 25-jähriger Fahrzeugbesitzer in der Maxstraße einen Mann, der auf dem Fahrersitz seines Wagens saß und das Auto durchwühlte. Als der Mann ihn darauf ansprach, versuchte der Tatverdächtige zu flüchten, konnte durch den Fahrzeugbesitzer jedoch bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten werden. Tatbeute fanden sie bei dem 27-Jährigen nicht. Er wurde für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert. Dieses hat auch die weiteren Ermittlungen übernommen.