Festnahme nach Geschäftseinbruch

Nr. 2046

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte einen mutmaßlichen Geschäftseinbrecher in Wedding fest. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein außer Dienst befindlicher Polizist des Abschnitt 13 gegen 2.15 Uhr einen 44-jährigen Mann dabei, wie er sich an einer Glastür eines Drogeriemarktes in der Müllerstraße zu schaffen machte und ins Innere gelangte. Der Beamte machte Kräfte, die am Einsatzort vorbeikamen, auf die Tat aufmerksam. Als der 44-jährige mutmaßliche Einbrecher die uniformierten Einsatzkräfte erblickte, flüchtete er durch eine Tür auf den Hinterhof und wurde dort festgenommen. Er trug Diebesgut aus dem Geschäft in Form von Parfüm bei sich, das beschlagnahmt wurde. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.