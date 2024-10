Volksverhetzende Parolen gerufen

Nr. 2045

Zwei Männer riefen gestern Mittag in Mitte lautstark Parolen. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 14 Uhr zwei Männer am Bebelplatz, die dort laut volksverhetzende Parolen riefen. Aufgrund einer Kunstinstallation mit dem Titel “Platz der Hamas Geiseln” hielten sich dort viele Besucherinnen und Besucher auf, die die skandierten Äußerungen deutlich wahrnahmen. Der Zeuge sprach die sich in der Nähe befindlichen Einsatzkräfte an und schilderte ihnen den Sachverhalt. Die 23 und 35 Jahre alten Männer wurden Unter den Linden Ecke Charlottenstraße festgenommen und nach Identitätsfeststellungen am Ort entlassen. Die Ermittlungen wegen Volksverhetzung führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.