Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2044

Gestern Nachmittag wurden Polizeikräfte zu einem Verkehrsunfall nach Reinickendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 23-Jährige gegen 15.15 Uhr mit einem Opel in der Holländerstraße aus einer Parklücke heraus in den Fließverkehr ein und wollte wenden. Ein 66-jähriger Motorradfahrer, der ebenfalls in der Holländerstraße in Richtung Gotthardstraße unterwegs war, bremste daraufhin stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Anschließend sei er über den Asphalt gerutscht und gegen den Wagen der Frau geprallt. Er erlitt Verletzungen an einem Oberschenkel, wurde in einem Krankenaus notoperiert und anschließend stationär aufgenommen. Die Autofahrerin erlitt ein Knalltrauma und stand unter dem Eindruck des Geschehenen. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.