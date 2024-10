Siebzehnjährige vermisst - Wo ist Amelie H.?

Nr. 2043

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos der siebzehnjährigen Amelie H. bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach ihr. Zuletzt am 25. September 2024 gesehen, verließ die Jugendliche ein Klinikum in Berlin-Friedrichshain, um ihre Mutter zu treffen. Nach dem Treffen entfernte sich Amelie in unbekannte Richtung. Die Siebzehnjährige leidet an Realitätsverzerrungen und könnte orientierungslos sein.