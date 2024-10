Brand auf Firmengelände

Nr. 2042

Auf einem Firmengelände in Tempelhof kam es heute früh zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Zeuge gegen 4.20 Uhr Flammen an einem Lastwagen auf dem Gelände in der Ullsteinstraße und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Am Ort stellten die Einsatzkräfte dann zwei brennende Lastwagen fest. Darüber hinaus brannten mehrere Metallgitterboxen mit Plastikerzeugnissen vor einem Gebäude, dessen Fenster durch die Flammen ebenfalls Schaden nahmen. Ein weiterer Laster, der neben den anderen geparkt war, wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Während der Löscharbeiten war die Ullsteinstraße zwischen der Volkmarstraße und der Colditzstraße bis 7 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.