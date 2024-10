Nach versuchtem Einbruch festgenommen

Nr. 2041

Heute früh nahm die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher in Mitte fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand beobachteten Kräfte des Polizeiabschnitts 28 gegen 3.30 Uhr in der Friedrichstraße zwei maskierte Männer, die versuchten mit einem Hammer die Scheibe eines Juweliers einzuschlagen. Als sie die Einsatzkräfte bemerkten, flüchteten sie. Bei ihrer Flucht warfen sie einen Hammer weg, der später als mutmaßliches Tatmittel sichergestellt wurde. Beide wurden noch in der Nähe festgenommen. Die Scheibe des Geschäfts wurde erheblich beschädigt. Die Einsatzkräfte übergaben die 19- und 21-jährigen Festgenommenen der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City), die die Ermittlungen übernommen hat.