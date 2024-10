Festnahme nach Bedrohung mit Softair-Waffe

Nr. 2039

In Friedrichshain soll gestern Abend ein Mann einen anderen mit einer Softair-Waffe bedroht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 28-Jährige gegen 19 Uhr in einem Studentenwohnheim in der Warschauer Straße die Waffe aus einer Tasche gezogen, diese auf den 41-Jährigen gerichtet und ihn damit bedroht haben. Der Bedrohte soll sich unvermittelt aus dem Zimmer entfernt und sich hilfesuchend in die Lobby begeben haben. Alarmierte Einsatzkräfte räumten daraufhin die Lobby und den Eingangsbereich. Das hinzugerufene Spezialeinsatzkommando durchsuchte das Zimmer des Tatverdächtigen, der dort nicht angetroffen wurde. Im Zimmer fanden die Spezialeinsatzkräfte eine Softair-Waffe und beschlagnahmten diese samt Munition. Der Tatverdächtige erschien später vor dem Gebäude, wo Einsatzkräfte ihn festnahmen und ihn dann zur erkennungsdienstlichen Behandlung zum Polizeiabschnitt 51 brachten. Anschließend wurde er dort entlassen. Das örtliche Abschnittskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.