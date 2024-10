Versuchte schwere Brandstiftung an Kulturhaus

Nr. 2038

Polizeikräfte wurden gestern Nachmittag zu einer versuchten Brandstiftung an einem Kulturhaus in Reinickendorf alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen gab ein 45-Jähriger an, dass er sich gegen 15.45 Uhr in der Küche des Hauses befand, als er bemerkte, wie eine unbekannt gebliebene Person eine Flüssigkeit, die nach Benzin roch, gegen die zur Straße ausgerichtete Hauswand goss. Nachdem der Zeuge auf sich aufmerksam gemacht hatte, flüchtete der Tatverdächtige. Entzündet wurde die Flüssigkeit nicht. Die weiteren Ermittlungen zur versuchten Brandstiftung werden in alle Richtungen geführt und dauern an.