Sachbeschädigung durch Farbschmiererei an Bundesgeschäftsstelle einer Partei

Nr. 2036

Heute früh kam es im Ortsteil Tiergarten zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei an einer Bundesgeschäftsstelle einer Partei. Gegen 3.30 Uhr soll ein Sicherheitsmitarbeiter vor das Gebäude in der Klingelhöferstraße gegangen sein. Dort wurde der 42-Jährige auf eine komplett vermummte Person aufmerksam, die die Hauswand der Bundesgeschäftsstelle beschmierte. Die tatverdächtige Person brachte einen roten Schriftzug an, der im Kontext zum Nahostkonflikt steht und flüchtete anschließend unerkannt in Richtung Lützowufer. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.