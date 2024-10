Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 2035

Vergangene Nacht kam es in Malchow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Mann verletzt wurden. Gegen 22.30 Uhr soll ein 46-jähriger Autofahrer die Dorfstraße in Richtung Astridstraße befahren haben. Zeitgleich sollen ein 34-Jähriger und eine 24-Jährige mit ihren Autos in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sein. Nach Zeugenangaben soll der 46-Jährige mit seinem Mercedes zwischen dem Wartenberger Weg und dem Blankenburger Pflasterweg in die Gegenfahrbahn geraten sein, weshalb der 34-Jährige mit seinem Kia ein Ausweichmanöver nach rechts auf den Gehweg einlegen musste. Trotz dessen traf der Mercedes den Kia an der Seite und stieß anschließend frontal mit dem Fiat der 24-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitten der Mercedes-Fahrer und die Fiat-Fahrerin Verletzungen. Bei dem 46-Jährigen bestand der Verdacht eines Polytraumas und die 24-Jährige trug eine Rumpfverletzung davon. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide in Krankenhäuser. Der Kia-Fahrer blieb unverletzt. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle beim 46-Jährigen ergab einen Wert von rund einem Promille. Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 übernahm die weiteren Ermittlungen.