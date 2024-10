Mann nach Stichverletzung im Krankenhaus

Nr. 2034

Gestern Abend wurden Einsatz- und Rettungskräfte nach Pankow alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach sprachen gegen 21 Uhr zwei Männer im Alter von 33 und 45 Jahren eine Passantin in der Parkstraße an und teilten ihr mit, dass sich ein verletzter Mann in einem dortigen leerstehenden Gebäude befindet. Daraufhin wählte die 51-Jährige den Notruf. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden in dem Gebäude, das von Wohnungslosen als Schlaflager genutzt wird, einen 41-Jährigen mit einer Stichverletzung im Bauch. Rettungskräfte brachten den Verletzten nach medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erfolgte eine Notoperation, nach der keine Lebensgefahr mehr für den 41-Jährigen bestehe. Da der Tatverdacht bei den beiden Männern vorerst nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen Einsatzkräfte sie fest und brachten sie zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Dort bestand nach weiteren Ermittlungen kein dringender Tatverdacht mehr gegen das Duo, sondern erhärtete sich stattdessen gegen eine 32-jährige Frau. Die zwei Männer wurden aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren andauernden Ermittlungen, insbesondere zur Tatverdächtigen, hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.