Mehrere Fahrzeugbrände im Stadtgebiet

Reinickendorf/Mitte/Friedrichshain-Kreuzberg/Lichtenberg

In der vergangenen Nacht kam es stadtweit zu mehreren von Fahrzeugbränden, bei denen keine Personen verletzt wurden.

Nr. 2030

Gegen Mitternacht bemerkten Anwohner am Klenzepfad in Reinickendorf drei brennende Autos und alarmierten die Feuerwehr. Ein Audi, ein VW und ein Mercedes brannten im Motor- und Innenraum vollständig aus. Durch den Brand wurden zwei weitere Autos beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem nach jetzigen Stand der Ermittlungen von einer Brandstiftung ausgegangen wird.

Nr. 2031

Gegen 1 Uhr sah ein Autofahrer beim Vorbeifahren ein in Vollbrand stehendes Auto in der Straße Dohnagestell in Wedding. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer am VW. Derzeit liegen keine Erkenntnisse auf eine politisch motivierte Tat vor.

Nr. 2032

Gegen 2 Uhr brannte in der Bahrfeldstraße Ecke Friedrich-Junge-Straße in Friedrichshain eine über ein geparktes Auto gespannte Plastikplane. Einem Anwohner gelang es, die Flammen selbstständig mit einer Wasserflasche zu löschen, sodass die hinzualarmierte Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Durch den Brand wurden die A-Säule und der beifahrerseitige Kotflügel des VW beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ohne politische Tatmotivation an der Plastikplane ausgegangen.

Nr. 2033

Gegen 3.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Zingster Straße in Hohenschönhausen alarmiert. Dort befand sich ein Opel in Vollbrand. Die angerückte Feuerwehr löschte den Brand, bei der nach jetzigen Erkenntnissen von einer Vorsatztat ohne erkennbare politische Motivation ausgegangen wird.

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen zu allen Sachverhalten übernommen.