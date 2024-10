Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2029

Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Prenzlauer Berg verletzt. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Motorrad die Schönhauser Allee in Richtung Torstraße. Nach Zeugenaussagen soll ihm ein verbotswidrig nach links in die Lottumstraße abbiegender 54-jähriger Autofahrer entgegengekommen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Senior ein Polytrauma erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten nach medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige blieb unverletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Geschehens. Die Schönhauser Allee wurde während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen zwischen der Fehrbelliner Straße und der Torstraße bis 20.20 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.