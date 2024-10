Nachbar mit Schusswaffe bedroht - Festnahme

Nr. 2028

Gestern Nachmittag alarmierte ein 71-Jähriger im Ortsteil Falkenhagener Feld die Polizei und gab an, von seinem Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Laut Aussagen des 71 Jahre alten Mannes habe er gegen 15.30 Uhr die Wohnung seines Nachbarn in der Zeppelinstraße aufgesucht, um ihn darum zu bitten die Musik leiser zu machen. In Folge des Gesprächs wurde der Nachbar des 71-Jährigen aggressiv, zeigte auf eine Pistole in seinem Hosenbund und habe den Senior verbal bedroht. Alarmierte Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes nahmen kurz darauf den 50-jährigen Tatverdächtigen fest. Bei der freiwillig gestatteten Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurden die Tatwaffe, Munition sowie weitere Waffen gefunden und beschlagnahmt. Der Tatverdächtige wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen sowie zur Durchführung einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht und im Anschluss entlassen. Der 50-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung mit Waffen und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Während des Einsatzes wurde irrtümlicherweise die Wohnungstür eines unbeteiligten 42-jährigen Mieters beschädigt, der zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in seiner Wohnung war. Ein Schlüsseldienst hat die Beschädigung unverzüglich behoben.