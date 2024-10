Unbekannter flüchtet im Mietwagen vor der Polizei und verursacht zwei Unfälle

Nr. 2027

Gestern Abend flüchtete ein Unbekannter in Spandau vor der Polizei. Gegen 20.30 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeiabschnitts 21 in der Nonnendammallee wegen seiner auffälligen Fahrweise auf einen Mietwagen aufmerksam. An der Kreuzung Nonnendammallee Ecke Paulsternstraße entschlossen sich die Polizisten, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Den Anhaltesignalen kam der Mietwagen-Fahrer jedoch nicht nach. Stattdessen beschleunigte er den Wagen stark und entfernte sich in Richtung der Straße Am Juliusturm. Während der Flucht vor dem Funkstreifenwagen über den Zitadellenweg, Falkenseer Platz und Falkenseer Damm fuhr der Unbekannte Schlangenlinien und gefährdete damit andere Fahrzeuge. Der Flüchtende schaltete zudem das Licht des Fahrzeuges aus und befuhr teilweise den Gehweg. Auf Höhe der Straße Flankenschanze stellte sich der Funkstreifenwagen dem Mietwagen-Fahrer in den Weg, um ihn zu stoppen. Hierbei wich der Mietwagen-Fahrer auf den Gehweg aus und beschädigte beim Vorbeifahren seitlich den Funkstreifenwagen. Der Mietwagen-Fahrer setzte seine gefährliche Fahrt über die Schönwalder Straße, Neuendorfer Straße, den Falkenseer Platz und den Falkenseer Damm fort, bis er schließlich wieder in die Flankenschanze abbog und dort einen Einsatzwagen der Diensthundeführereinheit sowie ein am Fahrbahnrand geparktes Auto seitlich beschädigte. Nach der erneuten Flucht in Richtung Falkenhagener Straße verloren die Einsatzkräfte den Sichtkontakt zum Raser. Einsatzkräfte stellten im weiteren Verlauf des Einsatzes den nun unbesetzten Mietwagen im geparkten Zustand in der Lutherstraße fest und stellten diesen sicher. Bei den Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.