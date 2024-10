Auseinandersetzung nach Fußballspiel

Nr. 2026

Gestern Abend kam es in Friedrichshain nach einem Fußballspiel zu einer Auseinandersetzung zwischen rund 150 Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 20.50 Uhr im Anschluss an ein Fußballspiel auf einem Parkplatz in der Straße An der Ostbahn zu verbalen Bedrohungen zwischen mehreren Jugendlichen gekommen sein. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Ort eintrafen, flüchteten die beteiligten Personen in alle Richtungen des Parkplatzes und überstiegen dabei auch die Umzäunungen des Parkplatzes. Es wurden keine Verletzten bekannt. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen haben.