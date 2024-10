Fußgänger stürzt auf die Fahrbahn und wird von einem Auto angefahren

Nr. 2025

Vergangene Nacht wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Wedding verletzt. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die linke Fahrbahn der Schulstraße in Richtung Müllerstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll zwischen der Turiner Straße und der Müllerstraße ein Fußgänger ohne Fremdeinwirkung von der Mittelbebauung der Schulstraße auf die Fahrbahn gefallen sein. Dem Autofahrer soll es nicht mehr gelungen sein, dem 44-Jährigen auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger eine Kopfplatzwunde und Prellungen am Oberkörper erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn nach medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle beim 58-Jährigen ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein und brachten ihn zum Zwecke der Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, das er anschließend wieder verlassen durfte. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss verantworten. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die linke Fahrbahn der Schulstraße zwischen Turiner Straße und Müllerstraße bis 23.45 Uhr gesperrt. Hiervon betroffen waren die BVG-Buslinien 147, 221 und 247. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.