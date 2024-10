Festnahme nach Angriff mit Waffe auf Fahrdienstleister

Nr. 2023

Vergangene Nacht wurde ein Fahrdienstleister in Marzahn angegriffen. Kurz nach Mitternacht fuhr der 52-jährige Fahrer einen 24-Jährigen zu einem Hotel in der Rhinstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Fahrgast mit Erreichen des Fahrtzieles nicht zahlungswillig gewesen sein, woraufhin es zum Streit kam. Nach einem Anruf des 24-Jährigen soll seine Ehefrau erschienen und ihm eine Pistole übergeben haben. Mit dieser soll er dem 52-Jährigen dann mehrfach in das Gesicht geschlagen haben. Als der Fahrdienstleister am Boden gelegen haben soll, soll der Angreifer die Pistole auf ihn gerichtet, eine Ladebewegung durchgeführt und ihn anschließend mehrfach getreten haben. Daraufhin ergriff das Ehepaar die Flucht in das Hotel. Alarmierte Kräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen die beiden Tatverdächtigen in ihrem Hotelzimmer fest und stellten die Pistole, bei der es sich um eine Softair-Waffe handelte, sicher. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Mann einen Wert von rund 1,3 Promille. Während die 29-jährige Frau am Ort entlassen wurde, brachten die Einsatzkräfte den Angreifer zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Aus diesem kam er anschließend auf freien Fuß. Der Angegriffene, der Schmerzen am Kopf sowie am Arm erlitt, wurde von Rettungskräften medizinisch am Ort versorgt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht mehr erforderlich. Das Ehepaar muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, der 24-Jährige zudem wegen Bedrohung mit Waffen, Verstoß gegen das Waffengesetz und Erschleichen von Leistungen. Das örtliche Abschnittskommissariat und ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) führen die weiteren Ermittlungen.