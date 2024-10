Verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit anschließender Festnahme

Nr. 2022

In der vergangenen Nacht flüchtete ein BMW in Alt-Biesdorf vor der Polizei. Gegen 1.40 Uhr beabsichtigte die Besatzung eines Einsatzwagens in der Köpenicker Straße Ecke Weißenhöher Straße ein Auto anzuhalten und verkehrsrechtlich zu überprüfen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch das Anhaltesignal des Funkwagens, fuhr mit weit über 100 km/h auf der Köpenicker Straße davon und missachtete dabei mehrere rote Ampeln. In der Altentreptower Straße fuhr der flüchtige Fahrer zudem auf der Gegenfahrbahn. Auf der Gülzower Straße in Kaulsdorf konnten die eingesetzten Polizeikräfte das Fahrzeug schlussendlich durch den Einsatz von zwei Anhaltesystemen zum Anhalten zwingen. Nach einer anschließenden kurzen Flucht zu Fuß nahmen die Einsatzkräfte den 42-jährigen Fahrzeugführer fest und brachten ihn in einen Gewahrsam. Dort stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem gehörten die Kennzeichen auch nicht zum Fahrzeug des 42-Jährigen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.