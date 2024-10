Bei Raubüberfall bewusstlos geschlagen

Nr. 2021

Heute Vormittag erschien ein Tourist auf einem Polizeiabschnitt, um einen Raub anzuzeigen. Um 9.30 Uhr zeigte er auf der dortigen Wache an, dass er zwischen 4 Uhr und 5 Uhr aus einer Lokalität in der Revaler Straße in Friedrichshain unterwegs zu seiner Unterkunft war. Dabei wurde er von einem unbekannt gebliebenen Mann zunächst angesprochen und dann unvermittelt gegen den Kopf geschlagen. Durch den Schlag stürzte der stark alkoholisierte 21-Jährige zu Boden und hatte anschließend nach eigenen Angaben das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, seien sein Mobiltelefon wie auch seine Geldbörse weg gewesen. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die Ermittlungen.