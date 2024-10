Ehepaar tot aufgefunden

Nr. 2019

Zwei Senioren – ein 83-Jähriger und seine 80 Jahre alte Ehefrau – wurden gestern tot in ihrer Wohnung in der Greenwicher Straße im Wedding aufgefunden. Da die Auffindesituation auf eine unnatürliche Todesursache hindeutete, haben die 4. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Es erscheint wahrscheinlich, dass die nun verstorbene Frau selbst den gemeinsamen Tod durch eine Kohlenmonoxidvergiftung herbeigeführt hat. Eine Sofortobduktion wurde für heute Vormittag angesetzt, die weiteren Ermittlungen dauern zunächst an.