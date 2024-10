Schaufenster eines Parteibüros beklebt und Angestellte bedroht

Nr. 2018

Zwei bislang unbekannte Männer beklebten gestern Vormittag in Hellersdorf Schaufenster eines Parteibüros und sollen Angestellte bedroht haben. Gegen 11 Uhr alarmierten die beiden Angestellten im Alter von 18 und 29 Jahren die Polizei zu dem Büro in der Henny-Porten-Straße. Am Ort gaben sie an, dass zuvor zwei unbekannte Männer mehrere Aufkleber auf die Schaufenster klebten und die beiden Angestellten aufgefordert haben sollen, herauszukommen, damit man mit ihnen sprechen könne. Dies empfanden die beiden als bedrohlich. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die beiden Männer. Die Einsatzkräfte entfernten die Aufkleber und stellten diese sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Bedrohung führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.