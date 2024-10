Krankenhausmitarbeiterin verletzt

Nr. 2016

Eine Krankenhausmitarbeiterin ist in der vergangenen Nacht in Spandau angegriffen und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 38-Jährige gegen 1.30 Uhr im Hof des Klinikums in der Neuen Bergstraße. Dabei sei ihr eine Frau aufgefallen, die unverständlich und ununterbrochen vor sich her geredet und sich auf sie zubewegt habe. Die Unbekannte habe sie dann nach einer Zigarette gefragt. Als diese Nachfrage verneint wurde, stach die Nachfragende mit einem unbekannten Gegenstand einmal in Richtung der Klinikmitarbeiterin und verletzte sie dabei am Bauch. Anschließend flüchtete die Tatverdächtige. Die Angegriffene schleppte sich zurück auf ihre Station und wurde umgehend versorgt. Mit den weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung, insbesondere zur Identifizierung der Tatverdächtigen, ist ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) betraut.