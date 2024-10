Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 2014

Rettungskräfte wurden in der vergangenen Nacht zu einem verletzten Mann in Hellersdorf gerufen. Der 31-Jährige alarmierte zunächst einen 32-jährigen Bekannten darüber, dass er in der Nähe des U-Bahnhofs Cottbusser Platz durch Messerstiche verletzt wurde. Da der alkoholisierte Mann nicht konkret angeben konnte, wo er sich befand, ging der 32-Jährige zusammen mit einer 33-Jährigen auf die Suche nach ihm. Sie fanden ihn schließlich in einer in der Nähe des U-Bahnhofs befindlichen Grünanlage und alarmierten wegen seiner erlittenen Verletzungen die Feuerwehr. Diese benachrichtigte aufgrund des Verletzungsbildes etwa gegen 23 Uhr die Polizei. Der 31-Jährige wies mehrere Stichverletzungen an einem Oberschenkel, am Gesäß sowie am Oberkörper auf. Gegenüber der Polizei zeigte er sich nicht kooperativ und wollte keine Angaben zu seinen erlittenen Verletzungen machen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen wegen gefährlicher Körperverletzung, werden bei der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) geführt und dauern an.