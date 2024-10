Angriff an Wohnungstür

Nr. 2011

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Gropiusstadt alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 17 Uhr an der Wohnungstür eines 36-jährigen Mannes in der Fritz-Erler-Allee geklingelt haben. Als der Mann die Tür öffnete, soll ein maskierter Tatverdächtiger ihn mit den Fäusten und einem unbekannten Gegenstand attackiert haben. Als ein 54-jähriger Bekannter des Wohnungsinhabers aus dem Wohnzimmer hinzukam, sei der Angreifer geflüchtet. Der 36-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, am Nacken sowie an einem Arm und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.