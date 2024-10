Café beschmiert

Nr. 2010

Bisher Unbekannte beschmierten in der vergangenen Nacht die Hausfassade eines Cafés in Neukölln. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte eine Zeugin gegen 1.40 Uhr, wie zwei Personen einen Schriftzug an das Gebäude in der Emser Straße sprühten. Als sie die Zeugin bemerkten, flüchteten sie. Die Frau sprach kurze Zeit später in der Nähe befindliche Einsatzkräfte an und machte auf das Geschehen aufmerksam. Eine Absuche nach den tatverdächtigen Personen im näheren Umfeld verlief ohne Erfolg. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.