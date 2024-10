Tötungsdelikt in Reinickendorf

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2009

Die 4. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben heute Nachmittag die Ermittlungen zum Verdacht eines Tötungsdelikts in Reinickendorf übernommen. Am späten Mittag erschien ein 28-jähriger in Begleitung seines Rechtsanwaltes auf der Wache eines Polizeiabschnitts und gab an, eine Person in einem Mehrfamilienhaus in der Antonienstraße getötet zu haben. In der von ihm angegebenen Wohnung fanden zum Ort alarmierte Einsatzkräfte einen männlichen Leichnam mit Stichverletzungen. Die Ermittlungen dauern an.