Brände gelegt und randaliert

Nr. 2007

Eine oder mehrere bislang noch unbekannte Personen legten heute früh Feuer und randalierten in Steglitz. Gegen 5 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr zur Lepsiusstraße, nachdem sie dort einen Brand bemerkt hatten. Im Erdgeschoss eines dortigen Schulgebäudes brannte in einem Aufenthaltsraum eine Sitzecke, die von den Brandbekämpfern gelöscht wurde. Zeitgleich bemerkten die Einsatzkräfte in einer weiteren Schule in der Gritznerstraße ebenfalls im Erdgeschoss ein erloschenes Feuer. Dort wurde Papier angezündet. Die Ermittlungen am Ort ergaben, dass in beiden Fällen gewaltsam in die Schulgebäude eingedrungen wurde, um dort jeweils Feuer zu legen. Im Fall der Schule in der Gritznerstraße wurden zusätzlich Feuerlöscher im Gebäude entleert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung sowie der Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin. Eine politische Tatmotivation liegt bisher nicht vor.