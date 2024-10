Auseinandersetzung mit drei Verletzten

Nr. 2006

Zwei bislang unbekannte Männer sollen in der vergangenen Nacht drei Männer in Charlottenburg angegriffen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 22.45 Uhr am Kurfürstendamm zu einer Auseinandersetzung, als sich die dreiköpfige Gruppe auf dem Weg zu ihrem Auto befand. Plötzlich soll ein Auto neben der Gruppe gehalten haben, aus dem die beiden Angreifer ausgestiegen sein sollen. Einer der beiden Männer soll unvermittelt das Fenster auf der Fahrerseite des Autos eingeschlagen haben. Anschließend sollen die Angreifer einen der Männer im Alter von 21 Jahren angegriffen haben, wobei dieser eine Stichverletzung erlitt. Im Anschluss soll durch die Angreifer Reizgas versprüht worden sein, wodurch die beiden anderen Männer aus der Gruppe im Alter von ebenfalls 21 und 22 Jahren verletzt wurden. Im Anschluss flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung und entkamen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzten 21-Jährigen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Bei dem 22-Jährigen war eine Behandlung zunächst nicht notwendig. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).