Mutter und Kind durch Böllerwurf verletzt

Nr. 2004

Durch Böllerexplosionen erlitten eine Mutter und ihr kleines Kind gestern Nachmittag in Fennpfuhl Verletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand stand die 26-Jährige mit ihrem einjährigen Mädchen auf dem Arm gegen 15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Storkower Straße, als ein junger Mann an ihr vorbeilief. Aus etwa zwei Metern Entfernung soll der 18-Jährige dann drei Böller in ihre Richtung geworfen haben, die anschließend explodierten. Beide erlitten dadurch Ohrenschmerzen und kamen mit einem alarmierten Rettungswagen zu ambulanten Behandlungen in eine Klinik. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte stellten den tatverdächtigen jungen Mann noch in der Nähe fest und nahmen seine Personalien auf. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen auf einem Polizeiabschnitt konnte er seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.