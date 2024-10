Nr. 2001

Am gestrigen Morgen wurde eine Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Pankow festgestellt. Ein Mitarbeiter des Büros zeigte um kurz nach 7 Uhr an, dass die Hausfassade des Parteibüros in der Berliner Straße mit mehreren Schriftzügen beschmiert worden war. Die zum Ort alarmierten Polizeikräfte dokumentierten die Beschädigungen und nahmen eine Strafanzeige auf. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landekriminalamts Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen