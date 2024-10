Verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Nr. 1997

Gestern Nachmittag wurde ein Kind in Lichterfelde bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 25-jährige Fahrer eines Ford gegen 16.50 Uhr die Königsberger Straße in Richtung Morgensternstraße und fuhr kurz hinter dem Kranoldplatz unter der Bahnüberführung die Neunjährige an, die gemäß Zeugenangaben von links aus zwischen im Gegenverkehr verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen in seine Richtungsfahrbahn gelaufen sein soll. Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß innere Verletzungen sowie Hüft- und Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Königsberger Straße vom Kranoldplatz in Richtung Morgensternstraße bis etwa 17.25 Uhr gesperrt, wovon auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen war. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.