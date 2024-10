Gegen Brückengeländer geprallt

Nr. 1996

Im Ortsteil Baumschulenweg prallte ein Autofahrer vergangene Nacht gegen ein Brückengeländer. Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr der 21-jährige Audi-Fahrer gegen Mitternacht die Bundesautobahn 113 in Richtung Adlershof und soll dabei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. An der Anschlussstelle Johannisthaler Chaussee verließ der junge Mann mit dem Wagen die Autobahn, verlor die Kontrolle über den von ihm gelenkten Wagen und prallte mit diesem gegen das Geländer der Fanny-Zobel-Brücke. In der Folge lösten sich Brückenteile und fielen auf die Richtungsfahrbahn der Autobahn, die in Fahrtrichtung Adlershof führt. Durch die Trümmerteile wurden insgesamt drei Autos und ein Transporter beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ebenfalls unverletzt blieb der 21-jährige Audi-Fahrer, der eine ärztliche Behandlung ablehnte. Nach Angaben von Zeugen soll der 21-Jährige zuvor an einem Autorennen mit einem anderen Wagen, der nicht am Ort war, teilgenommen haben. Da der Audi-Fahrer den Anschein erweckte, unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen zu können, wurde ihm im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen in einem Polizeigewahrsam Blut abgenommen. Der Audi wurde beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme und der Sicherungs- sowie Reinigungsarbeiten war die BAB 113 ab der Ausfahrt Johannisthaler Chaussee in Richtung Adlershof und die Fanny-Zobel-Brücke komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).