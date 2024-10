Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 1995

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Reinickendorf ist eine Fußgängerin verstorben. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 20-Jähriger kurz nach 17 Uhr mit seinem BMW die Scharnweberstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Platz. Zu diesem Zeitpunkt betrat eine 56-jährige Fußgängerin die Fahrbahn, um diese in Laufrichtung Von-der-Gablentz-Straße zu überqueren. Der 20-Jährige fuhr die Frau mit seinem Wagen an, woraufhin sie durch die Luft geschleudert wurde und anschließend auf der Straße zum Liegen kam. Ein alarmierter Rettungswagen brachte die Frau unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik, wo schließlich ihr Tod festgestellt wurde. Sie ist das 40. Verkehrsunfallopfer im Jahr 2024. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.