Pfleger rassistisch beleidigt und geschlagen

Nr. 1993

Ein Patient schlug und beleidigte heute Morgen einen Pfleger in Zehlendorf. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der 25-jährige Krankenpfleger gegen 7.25 Uhr ein Zimmer eines Krankenhauses an der Walterhöferstraße, um dort einen 67-jährigen Patienten zu pflegen. Dieser soll ihn ob seiner Hautfarbe zunächst rassistisch beleidigt und anschließend in den Unterleib geschlagen haben. Der 25-Jährige konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Alarmierte Einsatzkräfte belehrten den 67-Jährigen rechtlich und stellten dessen Identität fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.