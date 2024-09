Im Dienst gestürzt

Nr. 1992

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte der Polizei Berlin zu einem Verkehrsunfall in Charlottenburg mit Beteiligung eines Kollegen alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Polizist gegen 8.50 Uhr im Rahmen seines Dienstes mit einem Motorrad die Busspur des Kurfürstendamms in Richtung Joachimsthaler Straße, als er einen links von ihm gelegenen Mittelstreifendurchbruch zum Wenden nutzen wollte. Bei dieser Aktion stieß er mit dem ebenfalls in Richtung Joachimsthaler Straße rollenden Toyota eines 44-Jährigen zusammen und stürzte. In der Folge erlitt der Polizist Verletzungen an seinem linken Bein, für deren Behandlung er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Sowohl am Toyota als auch am Polizeimotorrad entstand Sachschaden, der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen. Sie dauern an.