Fußgänger bei Zusammenstoß verletzt

Nr. 1990

In Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Nachmittag in Neukölln ereignete, kam ein Fußgänger in ein Krankenhaus. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll der 28 Jahre alte Mann gegen 17.45 Uhr die Fahrbahn der Karl-Marx-Straße in Höhe der Hobrechtstraße betreten haben, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Auf der Fahrbahn wurde er von einem 59-jährigen Motorradfahrer angefahren, der mit seiner BMW in Richtung Hasenheide unterwegs war. Während der Motorradfahrer unverletzt blieb, erlitt der Passant diverse Hautabschürfungen sowie eine Beinfraktur, für deren Behandlung er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.