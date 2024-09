Wahlkreisbüro beschmiert

Nr. 1989

Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes zeigte in der vergangenen Nacht eine Sachbeschädigung an einem Wahlkreisbüro in Neukölln an. Kurz nach Mitternacht bemerkte der Anzeigende an einem Rollladen des Büros in der Braunschweiger Straße ein durch Sprühfarbe aufgetragenes rotes Dreieck. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts übernommen.