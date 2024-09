Nach schwerem Raub festgehalten

Nr. 1987

Zwei Männer hielten vergangene Nacht einen Tatverdächtigen in Oberschöneweide fest. Nach bisherigen Ermittlungen betraten gegen 2.45 Uhr zwei maskierte Männer einen Spätkauf an der Wilhelminenhofstraße. Einer der Maskierten trug einen Kuhfuß mit sich und beschädigte damit Teile der Inneneinrichtung, während der Zweite den 50-jährigen Angestellten mit einem Messer bedrohte und das Öffnen der Kasse forderte. Dieser Forderung kam der Angestellte nach, beide Tatverdächtigen griffen in die Kasse und nahmen sich Geld in bislang noch unbekannter Höhe. Währenddessen bemerkte ein Passant die Tat und hielt die Eingangstür von außen zu, um die Männer an der Flucht zu hindern. Diesen gelang es jedoch, die Tür zu öffnen und zu einem auf der Klarastraße abgestellten Auto zu flüchten. Der 50-Jährige und der 49-jährige Passant eilten den beiden mutmaßlichen Räubern hinterher und konnten einen der beiden Tatverdächtigen, einen 24-Jährigen, daran hindern, in das Auto einzusteigen. Diesen hielten sie weiterhin fest, sodass dessen Komplize mit dem Auto allein flüchtete. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte übernahmen den 24-Jährigen und brachten ihn zunächst in ein Krankenhaus. Der 24-Jährige gab an, dass ihn der Hund des Passanten gebissen haben soll. Nach Beendigung der medizinischen Behandlung, in deren Rahmen auch eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde, brachten ihn die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam. Dort wurde er der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernahm.