Geschlagen und rassistisch beleidigt

Nr. 1986

Die Besatzung eines Funkwagens wurde gestern Morgen zu einem verletzten Mann in Marzahn alarmiert. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der 64-Jährige gegen 7.15 Uhr an der Marzahner Promenade aus einer Straßenbahn ausgestiegen. Wie er den Beamten schilderte, habe er den Bereich der Haltestelle verlassen wollen, als ihm ein Mann entgegengekommen sei und ihn daran gehindert habe, an ihm vorbeizulaufen. Dann habe ihn der Mann getreten und ihm ins Gesicht geschlagen, wodurch er zu Boden gegangen sei. Anschließend soll der Angreifer die Tasche, die der 64-Jährige mit sich führte, weggetreten haben. Ein Zeuge bestätigte die Schilderungen des Mannes, der außerdem angab, während der körperlichen Attacke aufgrund seiner Hautfarbe und Herkunft von dem Angreifer beleidigt worden zu sein. Der Mann zog sich Hautabschürfungen am Knie zu und klagte über Schmerzen am Rumpf und im Gesicht. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Der 27-jährige Angreifer wurde nach der Feststellung seiner Personalien am Ort aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen wegen rassistischer Beleidigung und Körperverletzung führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.