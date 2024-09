Mann greift zwei Frauen und Kinder an

Nr. 1985

Ein Mann hat gestern Nachmittag in Alt-Hohenschönhausen mehrere Menschen angegriffen. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll der 23-Jährige gegen 14.45 Uhr auf der Hauptstraße zunächst eine 18-Jährige verbal bedroht haben. Anschließend soll er unvermittelt auf die junge Frau zugegangen, sie mit beiden Händen am Hals gewürgt und sie gegen einen Bauzaun gedrückt haben, der dadurch umgestürzt sei. Die Frau soll dann in einen etwa zwei Meter tiefen und hinter dem Zaun befindlichen Graben gefallen sein, woraufhin der Mann ihr hinterhergesprungen sei und sie dort erneut gewürgt haben soll. Erst als ein Zeuge eingriff, ließ der Mann von der Frau ab und lief davon. Die 18-Jährige erlitt Hämatome und Hautabschürfungen und klagte über Schmerzen in mehreren Körperbereichen. Sie wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte ambulant am Ort behandelt.

Der 23-Jährige begab sich kurz nach dieser Tat, gegen 15 Uhr, zur nahegelegenen Tramhaltestelle auf der Hauptstraße und stieß dort nach den bisherigen Erkenntnissen unvermittelt ein vierjähriges Kind zu Boden. Anschließend soll er versucht haben, einen Kinderwagen mit einem darin liegenden zweijährigen Kind in das Gleisbett zu schieben. Dank der Hilfe umstehender Passanten konnte dies ebenso verhindert werden, wie der Versuch des Mannes, die von ihm umklammerte 24-jährige Mutter der beiden Kinder ebenfalls auf die Gleise zu drängen, auf denen sich zu dieser Zeit keine Bahnen befanden. Den Passanten gelang es, den Mann bis zum Eintreffen alarmierter Polizeikräfte festzuhalten und ihn an diese zu übergeben. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Ihre Mutter wurde am Ort ambulant behandelt. Der 23-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde der ermittlungsführenden Kriminalpolizei übergeben, nachdem zuvor die Aufnahme in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses von der diensthabenden Ärztin abgelehnt worden war. Der Mann soll heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung dauern an.